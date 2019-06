Surpriza e Skënderbeut, Takaj marrëveshje me “dashurinë e vjetër”

Ju sugjerojme

Skënderbeu momentalisht është në ajër, pasi e ardhmja përcaktohet nga vendimi i CAS. Presidenti Ardjan Takaj pret me padurim datën 12 korrik, atëherë kur do të mblidhet CAS-i dhe do të merret vesh përfundimisht fati i korçarëve.

“RTSH Sport” bën me dije se korçarët janë duke vepruar në merkato dhe synojnë portierin Enea Koliçi. Ky i fundit do të largohet nga Flamurtari pas një sezoni të mirë në aspektin personal, por zhgënjyer si ekip.

33-vjeçari ka arritur akordin me presidentin Ardjan Takaj dhe zyrtarizimi i tij pritet të ndodhë pas vendimit të CAS-it me datë 12 korrik. Takaj nuk është i kënaqur nga paraqitja e Aldo Teqjes dhe Mario Dajsinanit, prandaj kërkon një emër si Koliçi, dashuri e vjetër e Skënderbeut.

