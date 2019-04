Surprizon Nurenberg, mban të hapur garën për titull

Ju sugjerojme

Nurenberg që është nga fundi i tabelës në Bundesligë ka surprizuar sot bavarezët duke i marrë një barazim me rezultatin 1 me 1.

Ekipi vendas udhëhoqi 1 me 0 deri në minutën e 75 kur për bavarezët barazoi Gnabry. Teksa dukej se Bayern do të arratisej sot, pas hapit fals te Dortmund, duke e thelluar diferencen me 4 pikë, nuk ia ka dalë në fushën e Nurenberg.

Ky rezultat e mban ende të hapur garën për titullin kampion në Gjermani, duke qënë se janë dhe 3 javë për tu luajtur dhe Bayern kryeson vetëm me 2 pikë ndaj Dortmund.

