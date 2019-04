Syze, çanta dhe portofola kinezë, bllokohen në Durrës mallra false

Ju sugjerojme

Një kontenier me mallra të falsifikuar është bllokuar sot në Doganën e Durrësit. Mësohet se mallrat vinin nga Kina. Po ashtu konfirmohet se në këtë kontenier transportoheshin, syze të markave të ndryshme, çanta, portofola, të gjitha false.

Bëhet me dije se mallrat ishin falsifikuar nga firma turke duke imituar logot e famshme botërore dhe do të hynin në tregun tonë si origjinale edhe pse ishin të deklarua si mallra të thjeshta, pa marka. Burime bëjnë me dije se pas kontrollit në doganën e portit të Durrësit këto mallra janë bllokuar.

