Tabaku: Mes zhurmës së përgjimeve, miratohen kontratat korruptive

Deputetët e mazhorancës kanë miratuar sot në Komisionin e Ekonomisë kontratën koncesionare për rrugën Milot-Balldren. Ndërtimi i këtij aksi ka shkaktuar shumë debat për shkak të kostos që arrin deri në 296 milionë euro. Fituese është shpallur kompania “ANK”.

Për këtë ka reaguar ish-deputetja demokrate, Jorida Tabaku. Ajo thotë se këto kontrata janë fundi i zinxhirit të turpeve të këtij parlamenti ilegjitim.

“Pasi qytetarët kanë lexuar me sytë e tyre dhe kanë dëgjuar zërin e kryeministrti dhe përfaqësuesve të mazhoranvës duke blerë vota apo intimiduar qytetarët për votën, në Kuvendin e Shqipërisë po përgatiten të kalohen ndër të tjera dy kontrata korruptive.

Komisionet parlamentare diskutojnë dy kontrata korruptive të rrugëve Milot-Balldren dhënë shoqërisë ANK shpk me vlerë 296 mln euro si dhe kontrata për rrugën Orikum-Porti i Jahteve dhënë kompanisë “Gjikuria” shpk me vlerë 70 mln euro. Me gjasë këto dy kontrata do të kalojnë këtë të enjte në parlamentin e dalë si pasojë e krimit të organizuar dhe blerjes së votave.

Në mes të zhurmës së përgjimeve nuk ka asnjë akt dhe asnjë veprim që tërheq pas qeverinë për të kaluar këto kontrata korruptive.

Me shumë mundësi akti i kalimit të kontratave me një vlerë 3 fish më të lartë se sa vlera reale e tyre është i fundit në zinxhirin e turpeve abuzive dhe imoralitetit të një parlamenti të prodhuar nga paratë e drogës dhe influenca e krimit të organizuar”, shprehet Tabaku.

Etiketa: Balldren