Tahiri i ashpër në gjyq: Informova me shkresë sekrete për radarët

Prokuroria e Krimeve të Rënda ka kërkuar dënimin me 12 vite burg për Saimir Tahirin. Por ky i fundit i ka kundërshtuar ashpër akuzat e prokurorisë. Në dëshminë që ka dhënë në seancë, Tahiri u shpreh se i ka kërkuar ministres së Mbrojtjes të asaj kohe Mimi Kodheli, që të ndërhyjë për të kontrolluar radarët pasi ishin vënë re lëvizje të dyshimta.

“Në cilësinë e ministrit, i jam drejtuar as kohe me shkresën e datës 29/10/2013, (shkresë sekrete) koleges time, ministres Kodheli, duke e informuar se nuk punon radarët”, mësohet të jetë shprehur Tahiri.

Ish-ministri i Brendshëm ka kundërshtuar edhe akuzat për trafikun e drogës.

“Për sasinë e parë që më akuzoni kisha vetëm një javë që kisha marrë detyrën, ndërsa për sasinë e dytë vetëm dy muaj. Habilajt kanë qenë disa herë të proceduar gjatë kohes që unë kam qenë Ministër. Prokuroria më akuzon mua për 4 episode trafikimi droge. Prokuroria më akuzon për raste të trafikimit në 2013, 2014, 2015. Ndërkohë që dy hetimet kronkrete, ndaj Taulant Haxhirajt dhe Moisi Habiljat kanë nisur në 2016”, – është shprehur Tahiri.

Lidhur me akuzën që Tahiri ka favorizuar Habilajt, duke u garantuar atyre mbrojtje, Tahiri e kundërshtoi ashpër këtë fakt. Tahiri tha se Policia e Shtetit në 2.10.2013, fill pas episodit të parë kur akuzohet të jetë përfshirë se ka favorizuar Habilajt, kishte dërguar procedim penal ndaj Moisi dhe Florian Habilaj për akuzat e heqjes së paligjshme të lirisë. “Si mundet që unë t’i dërgoja ata në procedim për sa kohë i favorizoja në trafikun e drogës?!”, ka thënë Tahiri. Sipas prokurorisë, trafikimi është kryer me një peshkarexhë me emrin Fatima.

Tahiri, së bashku me Jaeld Celën, ish-drejtor i Policisë së Vlorës, Sokol Boden ish-drejtues policie dhe Gjergj Kohilën ish-drejtues policie, akuzohen për “Trafikim i narkotikëve” në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale”, “Grup i strukturuar kriminal”.

