Takimi i liderëve në Bruksel/ Thaçi: BE të mbajë premtimin, do kërkoj liberalizimin e vizave

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ishte i pranishëm në takimin informal të liderëve të BE dhe Ballkanit Perëndimor në Bruksel, dhe deklaron se do të kërkojë liberalizimin e vizave. Thaçi shprehet se BE duhet të mbajë premtimin për qytetarët e Kosovës ndërsa edhe ai konfirmon se në takim diskutohet për mundësinë e përshpejtimit të zgjerimit të BE.

STATUSI I HASHIM THAÇIT









Bashkë me liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor, sapo kemi filluar një takim joformal me udhëheqësit e rinj të Bashkimit Evropian.

Në këtë takim do të diskutohet për mundësinë e përshpejtimit të zgjerimit të BE-së, përmes anëtarësimit shteteve të Ballkanit Perëndimor.

Në këtë takim do të kërkoj edhe një herë që BE-ja ta plotësojë zotimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. HTH



