Takimi me Merkelin/ Cakaj: Morën vlerësim të lartë nga Gjermania

Gent Cakaj ka qenë pjesë e delegacionit shqiptar që kryesohej nga Kryeministri Rama në takimin e zhvilluar sot në Berlin me Kancelaren Angela Merkel dhe stafin e saj. Në një status në facebook, Cakaj thotë se Shqipëria ka bërë progres sa i përket 5 prioriteteve dhe kjo u vlerësua nga Gjermania.

Statusi i plotë i zv/ministrit të Jashtëm Gent Cakaj:

Takimi me Kancelaren Angela Merkel konfirmoi edhe një herë mbështetjen absolute të Gjermanisë për çeljen e negociatave, për anëtarësim të Shqipërisë në BE. Progresi i madh i Shqipërisë në 5 prioritetet kyçe, me theks të veçantë në reformën në drejtësi, merr vlerësimin më të lartë nga Gjermania. Shqipëria do të vazhdon të luaj rolin e saj të pazëvendësueshëm në stabilitetin rajonal dhe afirmimin e vlerave evropiane në Ballkanin Perendimorë! Shumë mirënjohës për përkushtimin e Kancelares Merkel ndaj Shqipërisë.



Etiketa: Gent Cakaj