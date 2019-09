Ju sugjerojme

Dje në mbrëmje është mbajtur në Londër eventi i përvitshëm i “GQ Men Of The Year Awards”. Emra të njohur personazhe publikë kanë parakaluar në Tapetin e Kuq të ceremonisë së ndarjes së çmimeve duke tërhequr vëmendjen e foografëve dhe të ftuarve.



Këngëtarja shqiptare Rita Ora dukej shumë sensuale me një veshje të zezë me punim tyli e dantelle.



Etiketa: GQ Men Of The Year Awards