“Të babëzitur, ngopuni me seks”/ Einxhel revoltohet ndaj meshkujve

Moderatorja Einxhel Shkira ka shprehur së fundmi revoltën ndaj të gjithë atyre meshkujve që e kanë të pamundur të mos ngacmojnë seksualisht një femër. Përmes një postimi në rrjetin social “Instagram”, Einxhel ka shtruar idenë që për to të hapet një shtëpi publike. Mirëpo, një ndjekës e shikon si të pavend reagimin e moderatores dhe madje i kërkon që të mos hiqet si një femër naive.

“Dhe si shtesë duke qenë vetë femër e duke u përballur çdo ditë me frustrimin seksual të njerzve, do kërkoja dhe t’i gjehet një zgjidhje këtyre meshkujve të babzitur që s’të lenë rehat, as të ulesh diku të hash bukë se të shohin sikur do të shqyejnë me sy!! E mos flasim pastaj për situatë klubi apo plazhi, që të zë belaja të dalësh me rrobabanjo se fillon ndjehesh ti fajtore, për kafshërinë e tyre… Hapini ca shpi publike këtyre specieve që të bëhen njerëz e të ngopen njëherë e mirë me seks se na e nxin jetën…”– ka shkruar Einxhel Shkira.

“Pse qenke acaruar zogu se s’po të kap njeri me zor. Ngacmime ke kudo. Mos boni si virgjeresha se u plasët t’u u shkep sa me një cep në tjetrin. Po i ofendon të gjithë në këtë rast”-ka shkruar ndjekësi, i cili nuk ka ngelur pa një përgjigje nga ana e moderatores.

“Një shembull tipik i atyre që përmenda më parë. Që justifikohet me faktin se ngacmime ka kudo e se nëse s’je virgjëreshë s’ke gojë me fol apo me u anku. Unë mund të kem 100 copë e të bëj ç’të dua me veten time dhe kjo prapë s’i jep askujt të drejtën t’më bezdisë apo ngacmojë seksualisht dhe as kafshëve si ti”-ka shkruar sërish Einxhel.

