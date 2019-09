Ju sugjerojme

Nga Drita Ademi

Me duer prej uji

Unë nuk mund të kthehem si ju,

sepse ju nuk keni ikë.

As unë nuk kam ikë, kush ju tha?

Kam shkue.

Vallen e pulëbardhave e kam ndjekë.

Lotin e drenushës kam pasue.

Duert e mia kanë qenë prej uji.

Zoti çdo ditë i ka la me bekimin e dritës.

Pash për pash shpresën kam ndjekë, lojën ma të bukur e kam ba me jetën.

Ajo mashtro mue, unë mashtro atë, ajo verbo mue, unë ndriço atë,

ajo zhvesh mue, unë vesh atë me stil “alla Dritë”,

ajo vrapo, unë fluturo mbi veten e shkueme.

Për me u kthye si dhe i zotit.

Dialog me Azem Shkrelin

Kur lirika vonohet me u kthye n`atdhe

a e din kujt i ngjaj?

Zogut i ngjaj.

Zogut që e pat vra gjuetari në fëmijëninë time.

Zogu pat ra në tokë pa frymë,

e fshihte kryet nën shi.

I lëshonte krahët përdhe

dhe e përzinte shpirtin…

Flokët nuk po më thinjen

Nuk po mund t’vdes trupit tand.

Flokët nuk po më thinjen.

Zotat kanë ba çudi.

Po më ndalet fryma e me vdekë s’po di.

Nuk po mund vdes qiellit tand.

Mall hane jam ba.

E gjatë asht nata.

Ma e gjatë asht dita trupit tand.

Morinë

Kufini,

shkrim i verbët

i shiut.

Ulqin

N´pasqyren e pasme

Zhdukej atdheu

U tremba.

Të deshta me nge

Në mos të pafsha ma kurr,

trandafilat mos çelshin,

lisat u thafshin nji nga nji!

Lulet e zjarrit m’bafshin dhé,

harrim i botës u bafsha!

Se të deshta shumë, të deshta me nge.

Toka e diellit

Zakonisht nuk di me shkrue poezi.

E kam kuptue me kohë.

E kam kuptue me kohë

dhe ikjen e kohës,

kthimin e saj në sytha të hanës,

në tokat e diellit…

Sikur të mundja atë kohë me e zhvarrosë,

t’ia shihja edhe njiherë ftyrën.

Dhe nëse do të ishte helm,

atë helm ta pija.

Atë hijeshi, atë dhimbje në dritë të zemrës ta lija.

Të shkelja me dhimbsuni mbi gjithë zhgënjimin,

tradhtinë dhe vetë të qeshja e të qeshja…

E të shkrueja poezi.

Të kam pa andërr

Të kam pa andërr tue u mërzitë për mue,

tue më dashtë mue,

tue qeshë me mue dashunisht.

Të kam pa andërr tue heshtë,

ulun në bankën e nji vjeshte tjetër

e malet me thinja e drita mbushte sytë e tu me ar.

Të kam pa andërr tue të harrue,

si vdisnin në mue

ngadalë ata sy me ar e thaheshin ata lisa

e shterrej ai lum

e qanin zanat për atë burrë

që n’kambë s’do të çohej

mbrenda meje kurr.

Mos qaj

Mos qaj o sy

O sy që ndjenë, që fsheh vetveten

O sy që rrotullon tokë e qiell n`magji

Mos qaj o zemër

O zemër

Që ngrohë butësisht blerimin

Endu dhe pak o shpirt i pambaruar

Mes yjeve të qetësisë

Dhe turbullimit të valëzave

Rri dhe pak o jetë

O jetë që nuk bën zë

O klithma ime

Qëndro dhe pak o mendimi im

Ruaj fshehtësit e mija

Durimin tim ruaje, mes ujrave të diellta

