Të dielën “Dita pa makina”, ja si devijohet trafiku në Tiranë

Edhe këtë vit Tirana i është bashkuar “Javës Europiane të Lëvizshmërisë”, e cila synon ndërgjegjësimin e qytetarëve për të përdorur sa më pak mjetet që ndotin mjedisin dhe të përqafojnë qasjet e reja të transportit alternativ, duket ecur ose pedaluar më shumë.

Për këtë arsye, e diela e 22 shtatorit do të jetë ditë pa makina. Bashkia e Tiranës ka organizuar një sërë aktivitetesh që kanë për qëllim nxitjen e qytetarëve në përdorimin sa më shumë të biçikletës dhe për ta bërë atë një mjet popullor në kryeqytet.

Bashkia e Tiranës nxit qytetarët që t’i lënë mjetet e tyre në shtëpi dhe t’i bashkohen aktiviteteve të “Ditës pa Makina” si këmbësorë, së bashku me familjen e tyre.

Për të garantuar mbarëvajtjen e aktiviteteve të shumta dhe për t’i dhënë mundësi qytetarëve që të festojnë qetësisht, Bashkia e Tiranës, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit dhe Policinë Bashkiake, ka marrë të gjitha masat për kufizimin e qarkullimit të automjeteve në disa prej rrugëve të qytetit.

Masat e marra parashikojnë



Ndalimin e qarkullimit të automjeteve: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” dhe sheshi “Nënë Tereza” datë 20.09.2019 nga ora 10:30 deri në orën 11:00.

Qarkullimi i automjeteve, mjeteve të emergjencës dhe Policisë së Shtetit do të bëhet sipas planit të lëvizjes: Në rrugët “Ibrahim Rrugova”, “Lek Dukagjini” dhe “Papa Gjon Pali II”.

Mjetet e transportit urban të qytetit do të devijohen si më poshtë



Linja e Unazës do të devijohet në urën e rrugës “Sami Frashëri” me urën e rrugës “Elbasanit”.

Linja “Tirana e Re”, “Kopshti Zoologjik” do të devijohen te sheshi “Ëilson” ura e Drejtorisë së Policisë.

Linja “Kristali” do të devijohet te sheshi “Wilson” dhe Stacioni Trenit.

Linja “Kinostudio- Kombinat”, do të devijohet tek Sheshi “Medresesë”, si dhe përballë kishës Ortodokse.

Linja “Kashar” do të devijohet te “Kafe Flora”, Kisha Ortodokse.

Linja “Megatek” dhe “Institut” do të devijohen te “Kafe Flora”

Linja “Qyteti Studenti”, “Jordan Misja”, “Sauk”, dhe “Sanatorium” do të devijohen te Fakulteti Ekonomik.

Linja “Mihal Grameno” do të devijohet te ura pranë rrugës “Elbasanit”.

Linja “Materniteti i Ri” do të devijohet te ura pranë rrugës “Elbasanit” dhe Kishës Ortodokse.

Linja “Sharra” do të devijohet te Stacioni Trenit si dhe përballë Kishës Ortodokse në rrugën e “Kavajës”.

