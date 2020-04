Të jetosh në kohët e ndryshimit…

Ju sugjerojme



Tashmë që jemi në kushtet e pandemisë besoj se të gjithë kemi një pyetje:

A janë këto kohë ndryshimi për ne? Për jetën, punën, dhe të ardhmen e shoqërisë?

Gjithë bota, për herë të parë në historikun e brezave aktual po ndeshen dhe po jetojnë “izolimin”, izolimin nga lufta më e “veçantë” që bota ka njohur, lufta me një virus.





Është një luftë në emër të shëndetit, të jetës, dhe është përgjegjësia jonë ligjore dhe morale të bëjmë maksimumin për ta kaluar, dhe për të qënë të aftë për t’u përshtatur me ndryshimet që do pasojnë në vazhdimësi, pasi ashtu sic thotë dhe shprehja e Nicolas Davila “Përshtatja është sakrifikimi i një të mirë të largët për një nevojë të menjëhershme”.









Duket sikur e kemi kuptuar qartë filozofinë e jetesës në kohë ndryshimi…Dhe kjo jo vetëm në përshtatjen që po bëjmë indivualisht por edhe profesionalisht. Kontrolli i Lartë i Shtetit, me imazhin vizionar dhe si një nga Institucionet modern së paku në 5 vitet e fundit në fushën e teknologjisë, investimeve në emër të saj dhe trajnimeve të punonjësve, sot është një hap para pothuajse gjithë Institucioneve të tjera në vendin tonë, në lidhje me organzimin e punës dhe aktiviteteve në lidhje me të.

Sot që po shkruajmë stafi i KLSH-s, ka gjithë hapsirat për të punuar nga shtëpia dhe qasjet me të gjithë mjetet, pajisjet dhe sistemet përkatëse, dhe po në një kohë rekord ka arritur të organizojë trajnimet online të gjithë punonjësve. Është filozofi e Institucionet të mësurit gjatë gjithë jetës, sepse investimi në njohuri, është investim në të ardhmen tonë dhe të punës sonë, vecanërisht në situata komplekse dhe të vështira, ku misioni jonë bëhet dhe më domethënës, edhe më i nevojshëm.

Ne e dimë se në këtë ndryshim rrënjësor që bota po provon, as profesioni i auditimit nuk mund të jetë imun ndaj efekteve që kjo situatë po shkakton dhe do të shkaktojë në ardhmen jo shumë të largët. Me përparimin e shpejtë në shkencë dhe teknologji që bota po synon, jo vetëm si emergjencë shëndetësore, por edhe si emergjencë ekonomike, pasojat e së cilës do ndihen më së shumti në vazhdim, është e domosdoshme që audituesi dhe Institucioni të mbajë ritmin e duhur, dhe të arrijë kryerjen e veprimtarisë sipas misionit dhe qëllimit për të cilën është krijuar dhe funksionon.

Në situata të tilla, ku nevoja për transparencë është edhe më e lartë se cdo herë tjetër, audituesi dhe vecanërisht audituesi publik, është shkalla e parë që do ndjej ngarkesën e punës gjatë auditimeve në terren, nisur nga mangësitë që ende ndeshen në Institucionet publike lidhur me teknologjinë dhe regjistrimin e veprimtarive të tyre në sisteme.

Ajo që pritet, kur e gjithë kjo situatë të mbarojë është një ballafaqim i fortë mes njerëzve dhe teknologjisë. Sepse bota po avancon…nevoja është e tillë. Historia ka treguar se ndryshimet duan kohë të ndodhin, por pasojat e tyre, kur ndodhin, janë të menjëhershme. Ne e dimë, se në këto kushte tjetërsimi, vetëm me anë të teknologjisë, mund të vëmë në lëvizje sërisht botën…edhe sikur ne të na duhet të mos lëvizim.

Sot më mirë se cdo herë tjetër e kuptojmë rëndësinë e sistemeve, marrëdhënieve teknologjike, dhe nevojën imediate që kanë institucionet publike të vendit tonë për tu “zgjuar” dhe për të kuptuar se kur kjo luftë të mbarojë…do fillojë edhe një tjetër. Bota nuk po fle…bota e zhvilluar jo. Le të përmendim këtu Qeverinë e Estoninë p.sh. e cila po punon me “Blockchain”, teknologjinë me blloqe zinxhir, duke krijuar një shumëllojshmëri të regjistrave të saj të shërbimeve shtetërore si dhe me e-Health për të siguruar të dhënat mjekësore të mbi një milion qytetarëve, një vlerë e shtuar për kushtet aktuale të pandemisë.

Në kushtet e pamundësisë së kryerjes së testimeve fizike dhe të shumta në terren, ky sistem publik ndihmon audituesit në zvogëlimin e përpjekjeve të tyre në lidhje me testimin, verifikimin dhe vërtetimin e detajuar të transaksioneve, si pjesa më e ndjeshme e punës audituese. Si rrjedhojë mundëson kryerjen e veprimtarisë audituese edhe në kushtet e punës jo në terren, duke sjellë në vijim realizimin e misionit të tyre dhe të qënurit sa më transparentë edhe me publikun.

Disa teknologji kanë potencial të madh për të formuar fatin e njerëzimin, vecanërisht në këtë periudhë pandemike, ndryshime që më parë ndoshta as nuk i kishim perceptuar. Sepse të jesh vizionar dhe largpamës mesa duket nënkupton që të kesh parë të ardhmen para se ajo të vijë

Blockchain, Automatizimi i Procesit Robotik, Inteligjenca Artificiale (AI) nuk janë më thjesht tema të debateve në revistat hulumtuese por po bëhen tema praktike për jetën dhe profesionet tona, vecanërisht në kushtet e sotme. As Departamenti i Auditimit të Inovacionit dhe Sistemeve, nuk është thjeshtë një ide e lexuar apo dëgjuar diku, ku teknologjia është në kulmin e vet…

E deklaruar si ide në fund të vitit 2019, do të bëhet së shpejti një realizim konkret i Kontrollit të Lartë të Shtetit, prania e të cilit do ta bëj më kuptimplotë kornizën e vet operacionale. Sot, ky Institucion është gati të përballoj sfidat e reja që po na sjell kjo pandemi, ashtu sic jemi të bindur që do i paraprijë cdo lloj sfide që e nesërmja sjell.

Pyetja është po Institucionet e tjera a po pregatitur për të njëjtën gjë?!

Të mos harrojmë se suksesi ynë në të ardhmen do të nxitet dhe mundësohet pikërisht nga sa të aftë do jemi në përballë shfrytëzimit të tyre. Është koha që të gjithë t’i mbajmë sytë drejt zhvillimeve të shkencës dhe teknologjisë dhe të japim maksimumin për t’i ndërlidhur ato në të gjithë sektorin publik, në mënyrë që puna të mos ngec në asnjë hallkë të zinxhirit.

*Drejtor i Departamentit të Auditimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore Kontrolli i Lartë i Shtetit

