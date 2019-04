Kuvendi ndryshon datën e seancës, opozita: Të mërkurën në protestë

Ju sugjerojme

Pas mbledhjes së Grupit të PS është vendosur që ditën e mërkurën në orën 10:00 Kuvendi do të zhvillojë seancë plenare. Pikërisht ditën e mërkurë pritet që opozita të protestojë. Burime të Gazetës Mapo nga PD, thanë se të mërkurën në orën 09:30 do të ketë protestë.

Ndryshimi i datës së seancës plenare, ka bërë që edhe PD të mobilizohet për protestë.

Ndërkohë PS do të kërkojë shtyrjen me 3 muaj të afatit të komisionit të Reformës Zgjedhore. Mësohet se do të largohet Blerina Gjylameti, dhe në krye të komisionit do të propozohet Damian Gjiknuri. Maxhoranca do thërrasë deputetët e rinj të opozitës të zënë vendet në komision.

