Te ‘Mira Mare’ nuk ka të gjallë, fillon heqja e inerteve

Te hotel ‘Mira Mare’ në Durrës është pika e vetme ku dyshohet se ka një person nën rrënoja. Por ekspertët e grupeve të kërkim-shpëtimit nga verifikimet që kanë bërë përmes pajisjeve apo qenve nuhatës, kanë dalë në konkluzionin se nuk ka persona të gjallë nën rrënoja.

Grupi malazez i kërkim-shpëtimit i ka ndërprerë kërkimet, ndërkohë që pala shqiptare bashkë me atë zvicerane do te vijojnë punën, fillimisht me eskavator për të hequr inertet.









Etiketa: hiqen inertet