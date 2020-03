Të moshuarit në Korçë u infektuan nga mbesa

Ju sugjerojme



Rezultuan të vërteta dyshimet për 3 persona në Korçë, të cilët tashmë janë konfirmuar të prekur nga koronavirusi. Çifti i të moshuarve 75 dhe 76 vjeç dyshohet se është infektuar nga mbesa e tyre, e cila ishte kthyer më 8 mars nga Italia.





Sipas asaj që sqarojnë mjekët, mbesa nuk ka probleme me shëndetin dhe ka rezultuar negative ndaj testit. Ndërkohë i riu që po ashtu ka rezultuar me COVID-19 është menaxher i një lokali të njohur në Korçë. Të tre personat e prekur si fillim kanë qenë të shtruar në spitalin Rajonal të Korçës dhe më pas, pas shumë simptomash ndër to temperaturë dhe kollë e thatë janë nisur drejt Spitalit Infektiv në Tiranë nga ku mësohet se 31-vjeçari vuan nga temperatura e lartë.









Ndërkaq pas konfirmimit, familjarët e tyre dhe personat e kontaktit do të vetëizolohen për 2 javët e ardhshme. LEXO EDHE: Shkon në 89 numri i të prekurve me koronavirus në Shqipëri, 13 raste të reja

Etiketa: Korce