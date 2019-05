“Të pasmet e shoqes sime”/ Kim dhe Paris, në një bashkëpunim

Ju sugjerojme

Kim Kardashian dhe Paris Hilton do të vijnë së shpejti me një bashkëpunim muzikor. Lajmi është bërë i ditur nga Hilton, përmes një videoje të postuar në rrjetin social “Instagram” , ku duket sëbashku me yllin e serialit “Keeping up with Kardashians”.

Ndonëse nuk e ka artikuluar se do të bashkëpunojnë për një projekt muzikor, ajo e ka shoqëruar përshkrimin e videos me figurën e notave muzikore dhe titulli i këngës mesa duket do të jetë “Të pasmet e shoqes sime”.

Njëherë e një kohë, Kim Kardashian punonte si asistentja personale e Paris Hilton. Kjo e fundit madje e ka ofenduar Kimin, pikërisht për të pasmet e saj të mëdha. Por ja që gjithçka ka ndryshuar dhe mesa duket Kim është një person shumë falës.

