Të prekur me COVID-19 tre punonjës të policisë kufitare në Has, u infektuan nga kolegu

Mes rasteve të konfirmuara me COVID-19, janë 3 punonjës të Policisë Kufitare, të cilët janë infektuar më herët nga kolegu i tyre. Të tre punonjësit janë të vetëizoluar së bashkë me familjen e tyre.”Pacienti zero” në Has është një e moshuar e cila kishte pasur histori udhëtimi në një nga zonat e kuqe dhe pas kthimit në vendlindje mori pjesë në një ceremoni mortore, ku fatkeqësisht infektoi vëllanë e saj të ndjerë dhe motrën.





Pak ditë më parë u shfaq një vatër e re me 7 të infektuar të një familjeje që nuk kishin lidhje me rastin e parë dhe së fundi 3 punonjësit e policisë kufitare të Hasit. Në total, Hasi numëron 12 të infektuar e COVID-19, mes të cilëve njëri ka humbur jetë.