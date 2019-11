Ju sugjerojme

Ditën e premte do të mblidhet Komisioni Hetimor për shkarkimin e presidetit të Republikës, Ilir Meta. Komisioni do të mblidhet për të shqyrtuar raportin që do i dërgohet kuvendit.

Një grup deputetësh të PS i kërkojnë Komisionit hetimor të marrë në shqyrtim edhe përplasjen e kreut të shtetit me Parlamentin dhe Këshillin e Emërimeve në Drejtësi (KED) për emërimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese.









Etiketa: Ilir Meta