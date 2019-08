Ngjarja në Selenicë/ Policia: I plagosuri s’ka mbërritur në spital

Ju sugjerojme

Një ngjarje kriminale raportohet se ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Selenicë të Vlorës. Nga të dhënat paraprake thuhet se ka patur të shtëna me armë, ku për pasojë një person ka mbetur i plagosur.

Policia e Shtetit në një njoftim paraprak për mediat thotë se ende nuk ka mbërritur në spital i plagosuri.

Policia: Ne sallen operative te DVP Vlore, urgjenca e spitalit ka njoftuar se një person D.T, rreth 50 vjec nga Selenica dyshohet i plagosur a vetplagosur me arme zjarri pistolete, (kjo ende e paqarte,) dhe po transportohet me makine private drejt spitalit. Urgjenca ka nisur autoambulancen me ekipin mjekesor dhe akoma ska mbritur ne spital.

Sherbimet e policise dhe grupi hetimor jane nisur menjehere ne drejtim te vendngjarjes dhe sa te sqarohen rrethanat e ngjarjes do tju njoftoj perseri.

Etiketa: Plagosje