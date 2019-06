Të shtëna me armë te Bashkia e Elbasanit

Ju sugjerojme

Gjatë natës janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri pranë Bashkisë së Elbasanit. Ngjarja nuk konfirmohet ende zyrtarisht nga policia, por burime të gazetës bëjnë me dije se një person i dyshimtë është afruar pranë bashkisë. Kjo ka bërë që Garda e Republikës të qëllojë me armë zjarri në ajër, ndërkohë që personi i cili po kryente veprime të dyshimta, është larguar me vrap.

Policia nuk ka bërë të mundur identifikimin e këtij personi të dyshimtë, ndërkohë që punonjësi i Gardës që qëndronte te Bashkia e Elbasan, ka qëlluar në ajër për ta trembur atë.

Etiketa: bashkia elbasanit