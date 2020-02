TEATËR/ “Miss Julie”, arratisja e çmendur pas dashurisë

Ju sugjerojme



Drama “Miss Julie”, vepër e autorit August Strindberg vjen premierë, me regji nga Kiço Londo në skenën teatrore për publikun. Mbrëmjet e datave 29 shkurt dhe 1 mars është premiera e radhës e Teatrit Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”. Me regji nga Londo, në sallën Eksperimental të “ArTurbina” drama luhet nga aktorët Laura Nezha, VinBejleri dhe AdrianaTolka. E njohur me aktivitetin e saj në teatër, aktorja Laura Nezha vjen në skenë si MissJulie. Me role të ndryshëm në shfaqjet që janë vënë në skenë, këtë herë është protagoniste në dramën e autorit të njohur AugustStrindberg. Regjisori KiçoLondo shprehet se me këtë shfaqje spektatori do të shohë një Laura Nezha, në rolin e një tunduese të devotshme. “Ajo me forcë ushtron pushtetin e saj ndaj shërbëtorit të babait. Julie e Laurës ka një dëshirë mazokiste për rrënimin e saj. Rënia e saj është e pashmangshme. Në ëndrrën e saj ajo shkon “drejt e në tokë” për të gjetur paqen. Ky mazokizëm i vërtetë dhe i thellë i Nezhës e bën Julien të vështirë dhe tërheqëse”, shprehte regjisori KiçoLondo. Skenograf në vepër është BeqoNanaj, kostumografeSofi Kara dhe as/regj: OlgertMataj dhe Ana Kuqo. Në skenën teatrore shqiptare janë vënë pjesë të ndryshme teatrore të AugustStrindberg, që janë mirëpritur nga publiku. Me dramën “MissJulie” regjisori KiçoLondo sjell një tjetër premierë në aktivitetin e tij artistik, këtë herë shkruar nga AugustStrindberg. Pas disa veprave të suksesshme, që janë vënë në skenë nga ky teatër dhe në role kanë qenë aktorë të njohur që kanë marrë duartrokitjet publikut, premiera e radhës luhet nga Laura Nezha, VinBejleri dhe AdrianaTolka. AugustStrindberg lindi më22 janar të vitit 1849 në Stockholm. Ishte një shkrimtar suedez me shumë rëndësi në letërsinë e këtij vendi. Për gati katër dekada ai dominoi në letërsinë suedeze. Vepra e tij ndahet në dy lëvizje letrare; natyralizëm dhe ekspresionizëm. Në përgjithësi shkrimtari konsiderohet si pionier i gjuhës suedeze, pasi ishte shumë produktiv dhe nismëtar në shumë zhanre. Shumë libra të këtij autori klasifikohen si klasike në literaturën suedeze. AugustStrindberg vdiq më 14 maj të vitit 1912.

“MissJulie” e TKE është një përshtatje e regjisorit KiçoLondo midis seksit dhe vdekjes, pasurisë dhe punës, bukurisë dhe rrëmujës. Julie e vetmuar dhe demoniake (Laura Nezha), është plotësisht e vetëdijshme për bukurinë dhe pozitën e saj shoqërore. Jean (VinBejleri) me trup të palestruar, është karrocieri zezak i babait të Julie dhe njëkohësisht i dashuri i shërbëtores braziliane, Kristine (AdrianaTolka). Ata bëjnë një trekëndësh mahnitës të gjendjes dhe forcës që vazhdimisht zhvendoset midis tyre. Midis Julie dhe Jean ka shumë nxehtësi, që ata t’i rezistojnë njëri-tjetrit. Të dy janë pengje të situatës sonë dhe kjo është e tmerrshme. Julie, një plaçkitëse qëllimi me anë të privilegjit, gjithmonë në kërkim të diçkaje tëre, e hedh vështrimin mbi Jean, një i ri ambicioz. Ata komplotojnë të ikin bashkë larg dhe të hapin një hotel. Fatkeqësisht të dy e kuptojnë, që diçka e tillë do të ishte e pamundur. Duke u ulur në nivelin e shërbëtoreve, MissJulie e gjen veten pa asnjë shpresë për të ardhmen e saj. Bukuria dhe vdekja ndeshen gjithmonë në betejën e saj të brendshme. Asnjë privilegj nuk e mbron dot nga vdekja.

