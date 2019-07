Teatri/ Sekretari i Përgjithshëm i OSBE: Palët të vetëpërmbahen

Ju sugjerojme

Sekretari i Përgjithshëm i OSBE-së, Thomas Greminger i ka kthyer përgjigje Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit. Ai shkruan se përgjigja e tij ndaj ftesës publike është nxjerrë nga konteksti.

Në përgjigjen e tij ndaj Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit, sekretari i OSBE shprehet se kjo çështje është politike, ndërsa shton se institucioni që ai përfaqëson, u ka kërkuar partive politike të vetëpërmbahen dhe të presin vendimin e institucioneve ligjore mbi debatin e krijuar për prishjen apo jo të godinës së Teatrit Kombëtar.

“Vërej me shqetësim se përgjigja ime ndaj një ftese publike është nxjerrë nga konteksti. Këshilla ime për të gjitha palët ishte dhe është që të ushtrojnë vetëpërmbajtje dhe t’i lënë procedurave institucionale kohën e duhur për marrjen e një vendimi në lidhje me një çështje të ndjeshme e të politizuar. Jam i bindur se institucionet do të jenë të afta që t’i japin zgjidhje kësaj çështjeje ligjore, në përputhje me sundimin e ligjit dhe parimet demokratike. Unë dhe OSBE mbetemi të përkushtuar që të mbështesim procesin e reformave” -shkruan ai.

Etiketa: artiste