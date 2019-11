“Tek Okulistika s’ka penj”, Spahia: Ky psikopat po na lë në borxhe

Ju sugjerojme

Tek reparti i Okulistikës në QSUT mungojnë edhe penjtë që përdoren për qepje në kirurgji. Këtë denoncim e bëri sot ish-deputeti demokrat, Bardh Spahia. Ai lëshoi akuza dhe sharje ndaj kryeministrit Rama që ka shpërdoruar 30 milionë euro për koncesione, por në spitale mungojnë materialet mjekësore elementare. “Vetëm një psikopat i babëzitur mund të zhysë në borxhe edhe brezat e ardhshëm me koncesione korruptive që si rezultat kanë edhe mungesa të mjeteve e paisjeve me bazikë në shëndetesi”, shkruan Spahia.

Statusi i plotë









HAJN DHE I PACIPE



Pacipesi olimpike e nje kryeministri qe thote se eshte investuar 38 milione euro per koncesione, por nuk shpjegon se si prej disa ditesh tek Okulistika nuk punohet se nuk ka sutura (penj per qepje), sutura qe per hir te se vertetes ka 5 vite qe mjeket i blejne vete nga xhepi i tyre!!!!! Kaq mungesa bazike ka shendetesia pasi parate e taksave te shqiptareve shkojne per PPP-te per pune qe nuk behen!!! E paturpesisht kllouni-kryeminister thote se qytetaret i marrin sherbimet falas se koston e ka shteti!!!! Nga i merr leket ky shteti qe paguaka per qytetaret? Si mund te leshosh nje brockull te tille pa u skuqur e pa t’u dridhur qerpiku! Vetem nje psikopat i babezitur mund te zhyse ne borxhe edhe brezat e ardhshem me koncesione korruptive qe si rezultat kane edhe mungesa te mjeteve e paisjeve me bazike ne shendetesi.

Etiketa: akuza