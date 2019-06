Përgjimi 10/ Imer Lala flet pas takimit me Ramën: Isha te babloku

Ju sugjerojme

Në përgjimin nr. 10 të publikuar nga BILD, Imer Lala bisedon me dy gra, njëra me emrin Rata, dyshohet bashkëshortja dhe tjetra vajza e tij. Ratën, Ymer Lala e pyet nëse është veshur mirë, pasi ka një takim me një person të rëndësishëm në një “zyrë të madhe”. Ndërsa në një bisedë tjetër telefonike të përgjuar, Imer Lala i thotë një personi të paidentifikuar se sapo ka dalë nga zyra e bablokut të madh (Mendohet Edi Rama).

Biseda telefonike

Imer Lala: Rata, po shkoj në një “zyrë të madhe” (Mendohet se është zyra e Edi Ramës) A thu jam vesh mirë aaa…?

Gruaja me emrin Rata: Po mirë mo je.

Imer Lala: Ma fut atë gjanë, se e kam harru pa karikim, ma fut në karikim.

Gruaja me emrin Rata: E kam karikuar, pa merak.

Imer Lala: Kur do dalësh ti?

Gruaja me e emrin Rata: Jam këtu.

Imer Lala: Në rregull. Nga ora 11:30 nisu.

Gruaja me emrin Rata: Ok, në rregull.

Biseda 2

(Më pas flet me një vajzë që e pyet se ku është. I thotë se tani është kthyer nga kafja)

Imer Lala: Në 10:30 kam një takim me atë robin (dyshohet Edi Rama). Do i shkoj në zyrë. Sa të dal po ta bëj një telefon, se pastaj jam për Pogradec.

Vajza: Mirë.

Biseda 3

Imer Lala: Ore zotëri po ku je mor? Ti rashë edhe telefonit.

Një person i panjohur: E kam mbyllur.

Imer Lala: E ke mbyllur atë numër?

Personi i panjohur: Po një herë për një herë, s’kemi çfarë të bëjmë.

Imer Lala: Se isha te ai babloku i madh (dyshohet Edi Rama), tashi sa dola.

Personi i Panjohur: Po?

Imer Lala: Po qeshë me Qifin qëparë…

Personi i panjohur: Ëhë

Imer Lala: Ti mos e rruaj leshin për asgjë.

Personi i panjohur: Unë ëë?

Imer Lala: Hajde nisu tani dhe flasim.

Personi i Panjohur: U kry

Imer Lala: Hajt se do vi atje unë sot.

Etiketa: Edi Rama