Telefoni i Admir Muratajt në duart e hetuesve?

Hetuesit kanë tashmë në duart e tyre telefonin që përdori ‘truri’ i grupit hetimor, Admir Murataj. Kështu së paku raporton BW me burime, por lajmi nuk është zyrtar. Mendohet se celulari është gjetur brenda furgonit “hetimi tatimor” që u përdor nga banda kriminale për të realizuar grabitjen spektakolare të mbi 5 milionë eurove.

Telefoni është dërguar për ekspertizë dhe pretendohet që nga aty do të zbulohen detaje të reja në lidhje me çdo person që mund të ketë komunikuar me Muratajn.

Mesditën e 9 prillit, Admir Murataj dhe persona ende të paindentifikuar grabitën me armë avionin e linjës Tiranë-Vjene ku po transportoheshin paratë e 3 bankave.

Gjatë largimit dyshohet se ka pasur edhe një shkëmbim zjarri mes autorëve dhe policisë, ku ka mbetur i vrarë Admir Murataj, i cili njihet si autor i disa grabitjeve.

Duhet theksuar se deri më tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Krimet e Rënda që kanë në dorë këtë dosje dhe ende nuk ka dalë asnjë urdhër-arresti për persona të perfshire ne këtë krim, apo persona që mund të kenë favorizuar bandën.

