Telefoni i palosshëm 2 mijë dollarësh i Samsung, thyhet në pak ditë

Në fillim të kësaj jave, Samsung iu dha disa mediave të cilat mbulojnë dhe inspektojnë pajisjet e reja mbi teknologjinë, telefonin e tij të ri të palosshëm. Por me gjasë tanimë gjigandi i teknologjisë do të kishte dashur që të mos e kishte bërë këtë gjë.

Fatkeqësisht, telefoni i cili kushton jo pak, por plot 2 mijë dollarë e që konsiderohet risi, u thye në pak ditë. Mark Gurman i Bloomberg, në një postim në Twitter shkruajti se Galaxy Fold iu thye dhe ishte i papërdorshëm në vetëm dy ditë.

Dieter Bohn nga The Verge raportoi të njëjtën gjë, ashtu sikurse edhe Steve Kovach, nga CNBC, të cilit telefoni iu thye vetëm pas 1 dite që e kishte përdorur.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw

— Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019