Temperatura deri në 33 gradë, parashikimi i motit për sot

E Mërkurë datë 19 Qershor 2019 moti do të jetë me diell përgjatë bregdetit ndërsa në zonat malore do të jetë me vranësira mesatare dhe rreshje shiu në formën e stuhive të izoluara . Er a d o të jet ë me drejtim Veriperëndim (NW ) m e shpejt ë si 7 m/ sek n ë bregdet . Valëzimi i forcës 2 me lart ësi vale 0,3 –0,5 metër në det t ë hapur. Temperaturat do të vijojnë me rritje.

Temperaturat min dhe max: