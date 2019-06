Temperatura të larta dhe pa rreshje, parashikimi i motit për sot

Ju sugjerojme

Sot nuk priten reshje. Ekziston mundësia që në zona shumë të kufizuara të ketë ndonjë reshje në formë shtrëngate me rrufe dhe breshër, më e mundshme në zonat malore dhe ato pranë tyre në Veri-Lindje sot pasdite. Në gjithë pjesën tjetër të vendit do të ketë temperatura të larta, që do shkojnë deri në 26 gradë.

Era do të fryjë e lehtë, por deri mesatare në bregdet dhe në terrenet malore

Temperaturat minimale dhe maksimale

Në bregdet: 18 / 27 °C

Në vendet e ulëta: 16 / 30 °C

Në vendet malore: 12 / 26 °C

Etiketa: moti per sot