Temperaturat e larta do të “shkrijnë” Europën javën e ardhshme

Ju sugjerojme

Stina e Verës tashmë ka filluar dhe Europa po përballem me temperatura gjithnjë e në rritje. Javën tjetër, temperaturat do të arrijnë në mes 35 dhe 40 gradë C në shumicën e Francës dhe Italisë, potencialisht duke arritur 40 gradë në Spanjën veriore. Një masë ajri e nxehtë që vjen nga Afrika e Veriut do të shkaktojë temperatura të larta.

“Vendet nga Madridi në Paris, Belgjikë, Frankfurt dhe Berlin mund të presin një valë të nxehtë shumëditore, me temperatura të përditshme afër ose mbi 32 ° C”, shkruan Açuweather.

Temperaturat do të rriten të hënën dhe do të vazhdojnë deri të premten me rrezikun e një valë të nxehtë për pjesën më të madhe të javës. Rrezikohen fëmijët e vegjël dhe të moshuarit.

Etiketa: Europa