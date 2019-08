Ju sugjerojme

Temperaturat e larta dhe moti i kthjellët do të mbizotëroj deri në orët e vona të pasdites. Gjatë natës në zonat malore do të ketë kalime vranësirash. Temperaturat e ajrit mbeten konstante në vlerat minimale dhe maksimale duke u luhatur nga 17 °C deri në 36 °C.

Era do të fryjë mesatare dhe herë pas here e fortë në brigjet detare me shpejtësi 45 km/h nda drejtimi Verperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 ballë.

Etiketa: moti 9 gusht 2019