Nga Zija Vukaj

Bukolikja tek Migjeni

Duke bërë një devijim nga kuptimi i parë dhe i vërtetë i bukolikes, si diçka midis pastorales dhe idilit, pa e pasur fjalën për eklogat, por thjesht dhe vetëm për të emërtuar në marrëveshje me lexuesin dhe në mea culpa për shmangien me qëllim polisemik një veçori të krijimit të Migjenit, mund të evidentojmë pasazhet plot dritë, plot shkëlqim, plot lëng jete, ritëm poetik, aroma pranverore, ndriçime rrezëllitëse dhe pamje mbresëlënëse të cilat i hasim shpesh si thyerje të befasishme që depërtojnë nëpër zymtësinë e mendimit tipik migjenian dhe nëpërduken mes dramave dhe fateve tragjike apo ironisë ekzistenciale dhe ngjajnë si rrezet e një dielli që buron nga shpirti i poetit djaloshar dhe futen dhunshëm në thellësitë e skëterrës njerëzore me një shkëlqim efemer dhe lëbyrës. Pas këtyre xixëllimave, vjen terri dhe zymtësia, ankthi dhe pasiguria, mjerimi fizik dhe shpirtëror i personazheve; vijnë realitete si kurthe të ngritura të një jete të dënuar me fatalitet. Te skica “Të korrunat” kemi këtë bukolike: “Dita me ditë lindej dielli ma i madh e ma i shkëlqyeshëm e perëndonte i qeshun e i kënaqun me njerëzit. Fshatarët, të zgjuem herët ndër mëngjeset e kristalta, falënderojshin diellin që lind,- e ndër mbramjet, të qëndisuna me rrezet e kuqe të diellit, iu falshin dhe iu lutshin që nesër të mos lindi, por të dërgonte shiun, mbasi arat e tyne të mbjelluna, atje poshtë në luginën e gjelbër, dy ditë në javë kanë nevojë për shi. (…) Dhe nenesre nuk lindej. As mbasnesre. Por një shi i lehtë, i bukur, xhevahir i praruem me ylbera, binte lehtë- lehtë, lëmonte tokën dashunisht, lante dhe shpëlante barin javash- javash, pa i bamë keq as lulëkuqes. Këshut dy ditë. Në të tretën ditë prapë një diell mrekullisht i bukur! Lëshon rrezet e argjendta që dridhen si po të ishin gjymtyrët e një shpirti që ndjen hollë e thellë. (…) Dhe fshatarët shikojshin me sy, ndjejshin se si rritet gruni e si me grunin dhe ata rriten, mbërrijnë deri në qiell, bahen titaj. Oh! Oh! Iu shmangej nga gjoksi i kënaqun tue andrrue të korrunat e ardhshme.”

Ky përshkrim irrallë, realizuar me të gjitha detajet shqisore, që të bëjnë ta prekësh e ta jetosh pranverën plot dritë, aroma dhe ngjyra, që depërton thellë në shpirtrat e njerëzve, i ngjan një ëndrre nga e cila njeriu nuk ka dëshirë të zgjohet dhe pothuajse në brendësi të ndërgjegjes sonë si lexues zë fill frika se është zor të vazhdojë ky vegim parajse. Dhe zgjimi nga kjo ëndërr është befasues, i frikshëm, i tmerrshëm: “Kur iu avitën arave të tyne, fshatarët nisën t’i fërkojnë sytë(…). Grykat e topave të luftës u kërcënoheshin t’i përpijnë. Ishin drejtue drejt fshatit. U baheshin fshatarëve këta topa si përbindshat e përrallave që kanë ndëgjue nga gjyshat e tyne dhe u dridhej këmisha në shtat (…)- Ç’asht kjo?- thoshte secili në vetvete e sytë u lotojshin të gjithëve nga idhnimi.”

Te “Qershiat” kemi: “Qershiat janë pjekun, janë bamë kuq si gjaku; dhe në malsoren e re asht pjekun fryti i dashunisë. Rrin malsorja në prak të kasolles dhe në ftyrë të zbehtë të sajën skuqen buzët mu si qershia në degëz. E qershia ka mbajtun mirë. Randue degët dhe gati me u thye. Dhe malsoren e re e randon barra nën zemër e nuk mundet me u çue, me këputë një degëz.”

Pas frekuencave të dendura alternative të këtij paralelizmi të rrallë figurative, autori i jep fund kësaj loje “bukolike”. Ëndrra mbaron dhe zgjimi është i shëmtuar deri në neveri: “Në prak të kasolles del një plakë e keqe, tue i mbyll sytë përgjysmë. (…) Ka zbërthye këmishën e ndytë si qiella e dimnit…” Autori e pasqyron cinizmin në një formë tepër të rafinuar, aty ku lexuesit dhe njeriut i dhemb më shumë se kurrë. Nusja që pret nga çasti në çast të lindë, nuk e ka të mundur ta shuajë urinë me qershitë që janë me bollëk: “Nano! A po munde të ma këputish ndoj degëz me qershia, se po më rrënon uja?- S’po mundem, nuso… prit sa të kthejë burri.”

Në këto skica dhe në mjaft raste të tjera, si tek “Bukuria që vret”, fillimi i përshkrimit spektakolar të botës së kristalizuar të malave nën ndriçimin e hënës, që cilësohet në mënyrë ogurzezë me krahasimin “si ftyra e një të vdekuni, “Të çelen arkapiat” etj., kontrasti ferr/ parajsë bëhet mjaft i fuqishëm. Këto skena bukolike paraqesin vlerën, rëndësinë, bukurinë, joshjen, romancën e jetës. Dhe kur kjo magji prishet e autori na zgjon nga iluzioni duke na zhytur në ankthin ekzistencial, efekti i dhimbjes bëhet i dyfishtë. Ndërsa në prozat “Puthja e cubit” dhe “Pak poezi”, telajot idilike janë më të gjera. Falë mekanizmit të rrallë perceptues të Migjenit, lirizmi këtu është më i hollë dhe limfa e jetës vërshon më me forcë. Këto janë kushtime më të thella të psikikës njerëzore dhe individi, i riu paraqitet në kompleksitetin e tij human e ndërlikimin libidik. Këto proza poetike, objekte shqyrtimesh psikanalitike, me variacione të panumërta interpretimi dhe me shkallë të lartë ambiguiteti, dëshmojnë gjenialitetin e një shpirti magmatik, si dhe empatinë e autorit, tekstet e të cilit kufizojnë me pikturën dhe përjetimet e brendshme përshkohen nga jonet e një muzike plot dritë, që mund të pasqyrojë çdo drithërimë të shpirtit njerëzor.

