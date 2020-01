Tensione në det mes amerikanëve e rusëve, anijet drejtojnë armët (VIDEO)

Një anije luftarake ruse u afrua me agresivitet drejt një anijeje luftarake të Marinës amerikane ndërsa po lundronte në veri të detit Arabik të enjten, duke injoruar paralajmërimet nga pala amerikane dhe duke rrezikuar përplasjen, tha të premten Marina e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020