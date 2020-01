Tensionet në Lindjen e Mesme, Zeneli: Shqipëria të mbështesë pa rezerva SHBA-në

Ju sugjerojme

Deputeti i opozitës parlamentare, Alban Zeneli shprehet se qeveria shqiptare duhet të mbështesë fuqimisht SHBA-në, lidhur me situatën konfliktuale në Lindjen e Mesme. Pas vrasjes së gjeneralit iranian, Qassem Soleimani tensionet në rajonin e trazuar janë ndezur edhe më.

“Ai ishte pergjegjes per shume akte te pergjakshme, dhe per humbjen e jeteve te mbi 800 ushtareve amerikane ne ate rajon. Shtetet e Bashkuara nuk jane vetem ne kete dite. Shqiperia duhet te mbeshtese pa asnje rezerve aleatin strategjik”, thekson Zeneli.









Dua te shpreh mbeshtetjen time te plote per rolin dhe kontributin e Shteteve te Bashkuara te Amerikes kudo ne bote, ne mbrojtjen e demokracise dhe ne luften e paepur kunder ekstremizmit te rrezikshem, apo kunder faktoreve destabilizues.

Te tille, e shoh edhe goditjen e gjeneralit iranian Qasem Soleimani.

Edhe nje here Uashingtoni tregoi se eshte i vendosur dhe i palekundur si garant i rendit boteror. Une besoj se Lindja e Mesme dhe procesi i stabilizimit dhe i paqes atje, jane ne rrugen e duhur, sidomos pas aksionit te fundit te urdheruar nga Presidenti Trump.

