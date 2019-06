Tensionohet situata/ Policia hedh gaz lotsjellës përpara Parlamentit

Ju sugjerojme

Pas shashkave dhe tymueseve të hedhura nga protestuesit, policia është kundërpërgjigjur me ujë me presion e gaz lotsjellës. Protestuesit janë shpërndarë në këto momente. Edhe pas ndërhyrjes nga forcat e rendit, një grup protestuesish qëndruan përpara Parlamentit duke hedhur lëndë plasëse. Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazmend Bardhi, shkoi dy herë të tërheqë turmën, pasi tubimi ishte mbyllur, por ata insistuan se do vijonin të protestonin.

Etiketa: protesta e 8 qershorit