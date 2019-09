Tentoi të kalonte rrugën, makina hedh në ajër djaloshin (FOTO+VIDEO)

Ju sugjerojme

“Një makinë ka përplasur një djalë rreth 9 vjeç duke e “fluturuar” atë në ajër”, shkruan ‘Daily mail’. Ngjarja ka ndodhur në Kharkiv, Ukrainë.

Djali, i cili me çantë shkolle tentoi të kalonte rrugën në anën tjetër, u përplas nga makina e cila mendohet të ketë qenë me rreth 50 km/h në momentin e përplasjes. Drejtuesi i veturës ka qenë më shpejt, por në momentin që ka pikasur djalin teksa kalonte rrugën, ka frenuar duke e ulur pak shpejtësinë.



Në këtë moment ndodh mrekullia. Një tragjedi e mundshme është evituar. Pas përplasjes, vogëlushi ka “fluturuar” rreth 10 metra më tutje, por menjëherë është çuar me këmbët e tij dhe ka ecur vetë i frikësuar drejt trotuarit.

Etiketa: aksidenti