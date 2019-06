Tentoi të mbrojë nënën nga i fejuari italian, plagoset shqiptari

Ju sugjerojme

Gjatë natës së shkuar në qytetin e Milanos, është shënuar një incident me pasojë plagosjen e një adoleshenti shqiptar. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:40 të mbrëmjes së të dielës. I riu shqiptar jetonte me nënën e tij e me të fejuarin e saj italian. Ky i fundit me profesionin roje sigurie i policisë private dhe i dentifikuar nga policia italiane si shtetasi Angelo Di Matteo 45 vjeç, ka plagosur në krah 13-vjeçarin shqiptar me një pistoletë të tipit Berretta 98.



Sipas hetimeve të autoriteteve italiane, 45-vjeçari ka hyrë në banesë në gjendje të dehur e ka nisur një grindje të dhunshme me të fejuarën e tij, një shtetase shqiptare 51-vjeç. Gjatë grindjes, djali i saj 13-vjeçar ka reaguar për t’i ardhur në ndihmë nënës së tij. Por italiani Angelo Di Matteo ka hapur zjarr kundër tyre, duke plagosur adoleshentin shqiptar. Menjëherë më pas nënë e bir janë larguar nga banesa, duke kërkuar ndihmë në rrugë.



Pas mbërritjes së policisë, 45-vjeçari italian ka drejtuar pistoletën dhe kundër tyre, por është bllokuar nga forcat e rendit. 13-vjeçari është kuruar në një nga spitalet e Milanos dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. 45-vjeçari Angelo Di Matteo është vënë në pranga me akuzën e tentativës së vrasjes.

“I thoja rri larg, por ai më afrohej, i kisha kërkuar disa herë me të mirë të largohej nga shtëpia ime, të ndaheshim, por ai nuk pranonte, Tani uroj të kalbet në burg, ai që qëlloi ndaj djalit tim, një fëmijë 13-vjeçar. Punon dhe si roje sigurie, si mundet? E kam ndihmuar shumë herë dhe ai çfarë bën, vjen e qëllon në shtëpinë time djalin tim”, rrëfen mes lotës 51-vjeçarja shqiptare për mediat italiane.

