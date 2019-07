Tentoi të vrasë bashkëshorten, arrestohet 43-vjeçari nga Fushë-Kruja

Ju sugjerojme

Policia ka arrestuar një 43-vjeçar, i cili ka tentuar të vrasë bashkëshorten me thikë. Ai e ka qëlluar disa herë gruan e tij me thikë, pas një konflikti që pati me të. Gruaja ka shpëtuar pasi ndërhyjnë disa fqinj, ndërkohë që pas më shumë se 10 ditësh, autori është vendosur në pranga.

Njoftimi

Specialistët për Hetimin dhe Parandalimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Krujë,në vijim të punës për kapjen dhe ndalimin e autorit të plagosjes me thikë së shtetases A.Gj., kanë vënë në pranga shtetasin:

-G.Gj.,43 vjeç, banues në Fushë Krujë.

Kapja dhe ndalimi i tij u bë pasi ky shtetas në datë 21.06.2019, për motive të dobëta, ka tentuar të vrasë bashkëshorten e tij duke e qëlluar disa herë me thikë.

Materialet hetimore i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së parë të Krimeve të Rënda Tiranë në ngarkim të shtetasit G.Gj., për veprat penale “Vrasje për shkak të mardhënieve familjare, e mbetur në tentativë” dhe “Mbajtja pa leje e armëve të ftohta” parashikuar në nenet 79/c-22 dhe 279 të Kodit Penal.

