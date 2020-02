Vladimir Gjuta arrestohet pranë selisë së PS, u kap i armatosur dhe me mbi 100 mijë € me vete

Ju sugjerojme

Arrestohet sërish Vladimir Gjuta, 40 vjeç. Ndalimi i tij është bërë paraditen e sotme pasi iu gjet një armë zjarri teksa ndodhej afër selisë PS dhe Bankës së Shqipërisë. Me vete i janë gjetur edhe një shumë prej rreth 100 mijë euro. Ndërsa arma që i është gjetur Gjutës, pistoletë, ka qenë e mbushur me një fishek, gati për të shtënë. Në momentin e arrestimit, në selinë e PS, kryeministri Edi Rama po zhvillonte një mbledhje me grupin parlamentar.

Zona ka qenë e rrethuar me forca të shumta të Gardës dhe efektivë të Policisë së Shtetit, duke e bërë edhe më të lehtë neutralizimin e Gjutës. Punonjësit e komisariatit nr.3 e kanë pikasur dhe kanë njoftuar gardën e cila bëri dhe ndalimin.









Vladimir Gjuta ishte liruar 5 ditë më parë ndërsa ishte arrestuar më 22 janar pasi kishte dhunuar kushëririn e tij, të cilin e ka goditur disa herë me çekiç duke i shkaktuar plagë të rënda. Pas tërheqjes së denoncimit, Gjuta ishte lënë i lirë.

Ai është një personazh i njohur për policinë. Gjuta u arrestua në vitin 2015 në Tunelin e Kalimashit me paruke në kokë, teksa tentonte të arratisej jashtë vendit pas tritolit të vendosur në farmacinë e babait të ish-ministrit Saimir Tahiri. Ndërsa në 2016, u ndalua pasi rrahu babain.

40-vjeçari problematik, nga tritoli ndaj Bashkim Tahirit te dhuna në familje

Vladimir Gjuta është një emër i njohur i botës së krimit, pasi ai akuzohet se disa vite me parë është përfshirë në një konflikt me ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri dhe është ndër autorët e vendosje së sasisë së tritolit ndaj farmacisë së babait të ish-ministrit. Ai u lirua disa muaj pas arrestimit, pasi provat e paraqitura nga Prokuroria për të, sipas Gjykatës, nuk ishin bindëse.

Në vitin 2016, 36-vjeçari nga Kukësi është arrestuar sërish sepse ka dhunuar babanë e tij të moshuar dhe bashkëshorten. Nga ana tjetër, veç dhunës në familje, ai akuzohej në atë kohë edhe për shkeljen e vendimit të Gjykatës së Kukësit, që kishte caktuar ndaj tij masën “Arrest shtëpie”. 36-vjeçari ka dhunuar fizikisht dhe psikologjikisht babanë e tij 78 vjeç, ndërsa pre e dhunës u tha se ishte edhe bashkëshortja e tij. Ka qenë vetë babai i Gjutës, që ka kërkuar ndihmën e Policisë, duke telefonuar në sallën operative. Më pas, shërbimet e Komisariatit nr.5 kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, duke kryer arrestimin në Vladimir Gjutës.

Ndërsa vetëm pak ditë më parë, ai ra sërish në pranga, këtë herë për dhunën e ushtruar me çekiç ndaj një kushëriri të tij.

