Tentuan të kalojnë në Rinas një grua me pasaportë false, SHÇBA pezullon 4 policë

SHÇBA njofton se ka pezulluar nga detyra katër efektivë policie në Rinas, pasi kanë tentuar të kalojnë një shtetase me pasaportë të falsifikuar. Policët e pezulluar janë L.S., me detyrë në DPPSH, M.B., me detyrë në DPPSH, si dhe A.M e A.D, në Komisariatin e Policisë Rinas, të cilët akuzohen për veprën penale “Dhënie ndihme për kalim të paligjshëm të kufirit”. Ndërkohë, në gjendje të lirë do të hetohet gruaja e cila tentoi të udhëtojë nga aeroporti i Rinasit drejt vendeve të BE me pasaportë false.

Pas një hetimi pro-aktiv të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA), Tiranë, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, në kuadër të një procedimi penal për veprën penale “Dhënie ndihme për kalim të paligjshëm të kufirit”, me vendim të Gjykatës janë caktuar masat e pezullimit të ushtrimit të detyrës për punonjësit e Policisë:









– L.S., me detyrë në DPPSH;

– M.B., me detyrë në DPPSH;

– A.M., në Komisariatin e Policisë Rinas;

– A.D., në Komisariatin e Policisë Rinas.

U vendos masa “Detyrim për t’u paraqitur në Policinë Gjyqësore”, për shtetasen K.B.

Këta punonjës në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë konsumuar veprën penale të “Dhënies ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit”, duke dashur të mundësojnë kalimin e paligjshëm të kufirit shtetëror në Aeroportin e Rinasit, të një shtetaseje shqiptare me pasaportë të falsifikuar. Hetimet vijojnë nën drejtimin e Prokurorisë së Shkallës së Parë, Tiranë.

SHÇBA fton çdo qytetar të denoncojë çdo shkelje të punonjësve të Policisë në numrin falas 0800 90 90.

