Tërmetet, Greqia i ofron mbështetje Shqipërisë

Ministria e Jashtme greke ka shprehur me një mesazh të saj në Twitter mbështetjen dhe solidaritetin e saj ndaj popullit dhe qeverisë shqiptare që po përballen me situatën e vështirë pas goditjes së tërmetit të fuqishëm që tronditi vendin.

“Ne i shprehim solidaritetin dhe mbështetjen tonë qeverisë së Shqipërisë dhe njerëzve të prekur nga tërmeti”, thuhet në mesazhin përkatës.

Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στο λαό και την κυβέρνηση της Αλβανίας που δοκιμάζονται από το σεισμό που έπληξε τη χώρα / We express our solidarity to the government of #Albania & the people affected by the earthquake. @AlbanianDiplo

