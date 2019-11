Tërmeti/ 420 qytetarë nga Durrësi janë strehuar në Kosovë

Ju sugjerojme

420 qytetarë të nga zonat e Durrësit janë larguar në drejtim të Kosovës pas tërmetit vdekjeprurës në Shqipëri, mëngjesin e 26 nëntorit, kur toka u dridh nga lëkundja 6.4 ballë e shkallës rihter.

Një vullnetar nga Kosova gjatë një transmetimi live në ABC news, tha se 420 persona deri më tani kanë arritur në Kosovë, ndërsa presin të shkojnë edhe 90 të tjerë brenda gjysmë ore do të nisën për në Kosovë, por ka edhe të tjerë që do të udhëtojnë për në Kosovë me makina private.









“Ne jemi vullnetarë që kemi ardh këtu dhe jemi në bashkëpunim me kompanitë e ndryshme, numri total që janë dërgu në Kosovë janë 420 persona”, tha vullnetari nga Kosova.

“90 persona tani do të dërgohen në Kosovë brenda gjysmë ore, janë edhe disa të tjera që presin të shkojnë në Kosovë me makina private”, shtoi ai.

