Tërmeti/ Basha: Falë zotit s’ka jetë të humbura

Kreu i opozitës, Lulzim Basha ka ndarë një mesazh solidariteti me të prekurit nga termeti që goditi sot vendin tonë, me magnitudë deri 5.8 ballë i shkallës rihter, por që intensiteti i goditjes sipas sizmiologëve ka qenë 7.5 ballë.

“Falë Zotit deri tani nuk ka raportime për jetë të humbura apo në rrezik nga tërmeti që goditi sot vendin. Ju uroj të lënduarve shërim të shpejtë dhe çdo familje një natë të qetë. Në solidaritet me njëri-tjetrin dhe me ndihmën e Zotit do ta kalojmë këtë situatë tronditëse”, shprehet kryedemokrati.

