Biznesi elbasanas mbledh 40 mln lekë për të prekurit nga tërmeti

Përfaqësues te komuniteteve fetare në Elbasan, deputeti Taulant Balla, kreu i Bashkisë Gledian Llatja, nënkryetari i PD, Zamir Muzhaqi, janë mbledhur në ambientet e kompleksit “Rozafa” ku edhe kanë shprehur solidaritetin për të ndihmuar familjet e të prekurve nga tërmeti.

Thirrjes së tyre i janë bashkuar shumë biznese në Elbasan, të cilët janë treguar të gatshme të kontribuojnë ndihma monetare për të prekurit e tërmetit.









Sipas deputetit Taulant Balla “vetëm për 30 minuta janë mbledhur rreth 400 milion lekë të vjetra nga sipërmarrësit të cilët do të shkojnë të gjitha për ata familje që u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit”. “Datat 28 dhe 29 Nëntor u kthyen ne dite solidariteti kombëtar te cilat do te lejnë gjurme sepse një tragjedi te tille nuk e kisha pare ndonjëherë për kombin tim. Sakaq me mbështetjen e qeverise dhe Bashkisë se Elbasanit ne hotelet e Llixhas por edhe Elbasanit janë akomoduar me shume se 250 qytetare nga Durrësi, kontribut qe do te vijoje”, tha Balla.

I pranishëm në aktivitet ishte edhe deputeti i Partisë Socialiste të Qarkut Vlorë, Vullnet Sinaj, i cili ka dhuruar 100 mln lekë të vjetra, përveç pagës së tij mujore të deputetit për familjet e prekura nga tërmeti.

Në total bashkë me bizneset u mblodhën 350 milionë lekë (të vjetra), 50 mijë dollarë dhe 65 mijë euro.

