Tërmeti çau godinën e burgut të Shënkollit, transferohen të dënuarit

Pas ankesave të të dënuarve të burgut të Shënkollit, të cilët ngritën alarmin se godita kishte pësuar çare nga tërmeti dhe iu rrezikohej jeta, Drejtoria e Burgjeve ka vendosur transferimin e tyre.

Mësohet se janë 150 të burgosur që do të transferohen nga burgu i Shënkollit në burgun e Shkodrës por për arsye sigurie nuk bëhet me dije se kur do të lëvizen. Godina nr.2 e burgut të Shënkollit është dëmtuar nga tërmeti i fortë që goditi dje vendin.









Një i dënuar që vuan dënimin në këtë burg ka telefonuar sot në media dhe ka kërkuar ndihmë pasi ishin të pasigurt. Ai deklaroi se ka dëmtime të shumta brenda burgut, muret janë çarë dhe kanë rënë tulla por se autoritetet e burgut iu kërkonin të hynin me forcë brenda.

