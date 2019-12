Tërmeti i 26 nëntorit/ Vangjush Dako pritet të dëshmojë në Prokurori

Ju sugjerojme

Ish-kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako do të merret në pyetje nga Prokuroria. Dako do të japë dëshminë e tij lidhur me pasojat e tërmetit të 26 nëntorit, ku vetën në qytetin e Durrësit humbën jetën 23 persona.

Bashkia e Durrësit është organi i drejtëpërdrejtë që ka përgjegjësinë, pasi grupi i ekspertëve ka arritur në përfundimin se cilësia e ndërtimit ka qenë e dobët si dhe ka pasur abuzime me lejet e ndërtimit.









Ndërkohë, ditën e sotme pritet që të jepen masat e sigurisë për 9 të arrestuarit.

Hetimet janë kryer nga prokurorët Edmond Koloshi, Pali Deçolli, Madrid Kullolli. Dosja mban Nr.2466, dhe bën fjalë për veprat penale “Vrasja me dashje”,“Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”, “Ndërtimi pa leje” dhe “Shpërdorimi i detyrës”, “Falsifikimi i dokumenteve”. Deri më tani policia ka vendosur në pranga 9 persona që dalin neser në gjykatë, ndërsa 9 të tjerë jane ende në kerkim.

Emrat e 9 të arrestuarve në Durrës:

Arben Isaku

Rruxhdi xheka

Klajdi Lame

Albrend Qetka

Defrim Celmani

Nevjana Isufi ne spital.

Kujtim Hasa

Ahmet Doda

Avdullah Osmani ndodhet në spitalin e Traumës në Tiranë për shkak të gjendjes shëndetësore

Nevjana Isufi nuk është e pranishme në sallë pasi është në spital në gjendje jo të mirë. abcnews.al

