Tërmeti i fuqishëm, flamuri shqiptar në NATO ulet në gjysmështizë

Partnerët ndërkombëtarë janë solidarizuar me Shqipërinë, e cila është goditur sot nga një tërmet i fuqishëm me magnitudë 6.3 ballë. Si pasojë e lëkundjeve të fuqishme, deri tani janë regjistruar të paktën 18 persona dhe mbi 600 të plagosur.

Mesazhi më i fundit vjen nga NATO, ku përmes një mesazhi në “Twitter” shkruan se flamujt e aleatëve janë ulur në gjysmështizë, jashtë selisë së aleancës euroatlantike.

“Flamujt e aleatëve tanë, Shqipëria dhe Franca, janë në gjysmështizë, jashtë selisë së NATO-s, pas tërmetit në Shqipëri dhe për të nderuar ushtarët francezë të rënë në Mali”, thuhet në mesazhin e NATO.

The flags of our Allies 🇦🇱Albania and 🇫🇷France are at half-mast outside NATO Headquarters, following the earthquake in Albania and to honour the fallen French soldiers in Mali. pic.twitter.com/RiusEn5jxN

— NATO (@NATO) November 26, 2019