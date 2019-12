Humbën jetën nga tërmeti, Meta në familjen e vëllezërve nga Gjilani

Ju sugjerojme

Ditën e sotme Presidenti i Republikës, Ilir Meta ishte në Gjilan, në familjen e dy vëllezërve Shemsedin dhe Isa Abazi, që humbën jetën nën rrënojat e një hoteli në Durrës, i shembur nga tërmeti 6.4 ballë goditi vendin tonë të martën e kaluar.

Pasi u takua me anëtarët dhe të afërmit e familjes Abazi, Presidenti i Republikës u shpreh:









“Nuk mund të mos vija sot në Gjilan për të ndarë dhimbjen me familjen Abazi, për humbjen e pazëvendësueshme dhe të pangushëllueshme të dy njerëzve të tyre mjaft të dashur, pjesë e të gjitha atyre humbjeve tragjuke njerëzore që pësuam me tërmetin e 26 nëntorit në Shqipëri.

Me këtë ndjenjë solidariteti që ekziston mes dy vendeve tona, që është një ndjenjë tepër vëllazërore dhe njerëzore, dhimbja do të jetë më e lehtë dhe kjo familje do të ketë mundësi për ta përballuar atë me mbështetjen e të gjithë komunitetit, e veçanërisht të të gjithëve ne në Shqipëri dhe Kosovë, në mënyrë që të gjithë ata që humbën të afërmit e tyre, të ndiejnë mbështetjen dhe kujdesin tonë, për një të ardhme më të mirë.

Ngushëllime edhe të gjithë komunitetit të mrekullueshëm të Gjilanit për këtë humbje të dy qytetarëve të nderuar!”, tha Meta.

Më pas, kreu shtetit shqiptar shkruajti edhe në rrjetet sociale duke theksuar se shqiptarët se do të jenë gjithmonë pranë familjes Abazi, për t’i ardhur në ndihmë. “Sot në Gjilan për t’u shprehur ngushëllimet dhe për të ndarë dhimbjen me familjen Abazi. Thellësisht i prekur nga humbja e jetës së vëllezërve Shemsedin dhe Isa Abazi nga tërmeti që goditi Shqipërinë në 26 nëntor. Do të jemi gjithmonë pranë familjes Abazi!”, shkruan Presidenti.

Vëllezërit Abazi ishin transferuar në Durrës për të punuar dhe për t’i siguruar një jetesë më të mirë fëmijëve të tyre. Ata lanë pas 6 jetimë, ndërsa familja ndodhet në kushte të vështira ekonomike.

Më herët presidenti Ilir Meta nderoi FSK-në, Policinë e Kosovës dhe njësitë e shërbimit zjarrfikës për ndihmën e dhënë në Shqipëri gjatë tragjedisë së tërmetit.

