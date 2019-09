Tërmeti/ Kim Mehmeti: Pse tiranasit u frikësuan nga lajmi i rremë

Ju sugjerojme

Shkrimtari dhe analisti Kim Mehmeti e sheh në një këndvështrim tjetër panikun e qytetarëve të Tiranës në prag të mesnatës të së dielës, kur ata u tubuan në rrugë, pas një alarmi të përhapur në rrjete sociale për tërmet shkatërrimtar. Ai e lidh reagimin e banorëve me emancipimin dhe civilizimin e tyre për t’i ikur rrezikut. Ndërsa duke hequr një paralele me shqiptarët përtej kufirit, ata në Maqedoni, një Fake News i tillë sipas Kim Mehmetit, nuk do shkaktonte atë valë reagimi si në Tiranë, pasi atje njerëzit për rastet e fatkeqësive dhe katastrofave natyrore, janë të mendimit se “këto punë i di Zoti“.

Postimi i Kim Mehmetit

E patë si lajmi i rremë i shpërndarë në disa media online për orën e saktë të tërmetit të fuqishëm që do ta dridhte Tiranën, nxorri rrugëve shumë qytetarë, e të cilët duke i ‘ikur’ tragjedisë, e bllokuan qytetin ashtu që të mos mund të hynte, apo të dilte njeri, poqese me të vërtetë do dridhej toka! Dhe e dini pse ndodhi kjo: sepse një pjesë e shqiptarisë sonë, aq shumë është ‘civilizuar’ sa e ka ‘vrarë’ Zotin dhe i beson vetëm ‘fesë’ që e predikojnë të pasurit dhe të pushtetshmit. Tani më lejoni të jem pak lokalist: jam i bindur se një lajm i tillë si ai që i ‘çmendi’ tiranasit, në ‘fshatin’ tim nuk do nxirrte në rrugë as dy veta! Edhe atë jo pse ne shqiptarët e Maqedonisë jemi më trima, apo pse nuk e çmojmë jetën, por pse nuk jemi gjithaq ‘mendjehapur’ e të ‘civilizuar’ sa të mos besojmë se ka gjëra të cilat i dinë vetëm Zoti dhe se, para dorës së tij të gjithë jemi njësoj të pafuqishëm! Pra shqiptarët e Maqedonisë do i besonin këtij lajmi aq sa edhe atij se ‘xhumanamazi’ nuk falet të premten, por të shtunën!

Etiketa: Kim Mehmeti