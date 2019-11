Tërmeti/ Macron në shqip: Franca solidare me Shqipërinë

Ju sugjerojme

Edhe presidenti francez Emanuel Macron është solidarizuar me tragjedinë që ka kapluar Shqipërinë si pasojë e tërmetit të fuqishëm që e goditi mëngjesin e 26 nëntorit.

Përmes një postimi në rrjetin social ‘Facebook’ ai shkruan se drejt Shqipërisë janë nisur nga Parisi ekipe të sigurisë civile.









“Shpreh afërsinë me viktimat e tërmetit që goditi vendin tuaj, me familjet në zi si dhe me personat e dëmtuar. Franca është sot solidare me Shqipërinë. Ne po dërgojmë menjëherë ekipe të sigurisë civile, së shpejti edhe specialistë të forcave zjarrfikëse, me qëllim që të marrin pjesë në operacionet e shpëtimit” shkruan ai.



Etiketa: Macron