Termeti Politik/ Sinn Fein dëbon nga froni partitë tradicionale në Irlandë

Ende nuk janë numëruar të gjitha votat, por sensacioni tashmë është i plotë: Sinn Fein – dikur krahu politik i organizatës terroriste IRA – i ka kaluar partitë tradicionale në zgjedhjet në Irlandë.

Numërimi i preferencave të para të votuesve ka nxjerrë që partia Sinn Fein, nën kryetaren e saj Mary Lou McDonald ka rezultate më të mira se çdo parti tjetër. Partia, e cila më parë konsiderohej krahu politik i organizatës ilegale IRA (Ushtria Republikane Irlandeze), nuk ka megjithatë gjasa të bëhet partia më e fortë në parlament. Ajo nuk paraqiti një numër të mjaftueshëm kandidatësh për këtë. Ajo u befasua vetë nga suksesi i saj. Me sistemin e komplikuar zgjedhor në Irlandë, çdo votues ka vetëm një votë, por mund të zgjedhë edhe preferenca të shumta, që llogariten njëra pas tjetrës. Sipas numërimeve deri tani, Sinn Fein ka arritur 24.5 përqind të votave. Partia e madhe opozitare e qendrës, Fianna Fail, ka fituar 22.2 përqind të votave, ndërsa partia liberale konservatore e kryeministrit Leo Varadkar, Fine Galaxy, ka fituar 20.9 përqind të votave.









Formimi i kabinetit në Dublin do të jetë i mundimshëm

Suksesi elektoral i Sinn Fein-it tashmë është krahasuar nga vëzhguesit me një uragan politik, që përfshiu Irlandën në fundjavë, i ngjashëm me uraganin e quajtur “Sabine” në Gjermani. Deri tani, që kur Irlanda u bë plotësisht e pavarur nga Britania e Madhe, politikat e vendit janë mbizotëruar nga Fine Gael dhe Fianna Fail. Tani po del në skenë një forcë e tretë serioze politike.

Formimi i qeverisë pritet të jetë i vështirë. Nëse, në kundërshtim me pritjet do të ndodhë një pjesëmarrje në qeveri e Sinn Fein-it, që më parë përçmohej, kërkesa për një referendum të afërt për ribashkimin irlandez në Dublin mund të bëhet linja zyrtare e qeverisë. Kjo do të ndikonte edhe në negociatat e Brukselit me Britaninë e Madhe për marrëdhëniet e ardhshme, pas përfundimit të periudhës së tranzicionit të Brexitit, në fund të vitit.

Dalja e Britanisë nga BE nuk luajti pothuajse asnjë rol në zgjedhje. Vetëm një përqind e votuesve thanë në një sondazh pas zgjedhjeve se Brexiti kishte qenë çështja më e rëndësishme. Për zgjedhësit më shumë të rëndësishme ishin çështjet e shëndetit, të strehimit dhe të pensioneve.

